На Сахалине и Курилах приступили к благоустройству общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В восьми городских округах начали обустраивать парки, скверы, набережные, которые выбрали большинство сахалинцев и курильчан в ходе всероссийского голосования в прошлом году. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного президентом России Владимиром Путиным, на создание новых точек притяжения на островах выделено финансирование из бюджета РФ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Южно-Сахалинске благоустраивают территорию, северо-западнее перекрестка Пуркаева-Мира. Здесь проложат пешеходные дорожки, выполнят озеленение, установят декоративные качели, скамейки, систему видеонаблюдения. Также проектом предусмотрено обустройство спортивной площадки. В Долинске новый сквер разобьют в границах улиц Пионерской и Октябрьской. В Томаринском районе появятся сразу два общественных пространства - сквер отдыха в Красногорске и привокзальная площадь в Ильинском. В Невельске к концу года преобразится набережная по улице 70 лет Октября. А в Северо-Курильске приступили ко второму этапу благоустройства городского парка.

- Очень ждем появления обновленного сквера в нашем селе. Думаю, что он станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Нам давно не хватало такого пространства, где можно отдохнуть, погулять с детьми и пообщаться с друзьями, - поделилась жительница Красногорска Олеся Медянкина.

В рамках проектов благоустройства будет выполнено озеленение территорий, обустройство пешеходных дорожек и зон со скамейками, оснащение декоративным освещением, а также детскими и спортивными площадками для разных возрастных групп. На эти цели предусмотрено более 490 млн рублей, в том числе 100 млн - из федерального бюджета.

- Создать комфортные условия для жизни людей - одна из важнейших для нас задач. Совсем скоро сахалинцы и курильчане получат новые места для отдыха. К примеру, в Невельске уже ведутся работы по установке светильников, приводят в порядок пешеходные дорожки, чуть позже установят малые архитектурные формы, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новый облик должны были получить 20 объектов в островном регионе. Однако благодаря финансированию из областного бюджета программу благоустройства на этот год удалось расширить до 25 объектов. Полный список общественных пространств размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе "Формирование комфортной городской среды".

Сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства, где сахалинцы могут выбрать, какие из 41 представленного проекта воплотятся в жизнь в 2024 году. Внести свой вклад в развитие города и отдать голос могут все желающие старше 14 лет на платформе до 31 мая. Для этого необходима авторизация через портал Госуслуг.

Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - преобразить российские города и села, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей стране. Начиная с 2019 года, в Сахалинской области новый облик получили порядка 130 общественных территорий.