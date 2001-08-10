В южно-сахалинском детском саду "Чебурашка" организовали теплый прием для бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность». Ежедневно к нему подключаются образовательные учреждения, волонтеры и неравнодушные южносахалинцы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в детском саду № 9 «Чебурашка» состоялся праздник. Концерт для двух военнослужащих, которые прилетели в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, подготовили воспитанники выпускных групп совместно с педагогами.
- Это мероприятие мы подготовили для молодых ребят, которые на две недели приехали домой. Мы подготовили вокальные номера, а также выступления наших казачат. Уже год мы развиваем казачье направление. Для детей встреча с бойцами — это возможность пообщаться, продемонстрировать свои таланты и зарядить наших военнослужащих положительными эмоциями. Дети своими глазами увидят защитников страны, - отметила заведующая детского сада № 9 «Чебурашка» Роза Янушковская.
Кроме праздничного мероприятия коллектив детского сада и родители воспитанников подготовили для военнослужащих посылки, а также детские рисунки.
- Мы с удовольствием откликнулись на приглашение детского сада. Я сам из Лугового. После семи месяцев в зоне боевых действий, мне дали отпуск. Здесь, дома мы заряжаемся теплом близких, приятными эмоциями от подобных встреч, и ощущаем поддержку земляков. Это очень важно и ценно, - рассказал один из бойцов.
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