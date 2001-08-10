В Смирных пройдет региональный женский форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине на территории муниципального образования городской округ "Смирныховский" при поддержке Правительства Сахалинской области 2-3 июня пройдет региональный женский форум "У патриотизма женское лицо", который соберет женщин Сахалинской области, представляющих местные отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".

Тема форума, его программа сформированы исходя из запросов современного общества и поднимают фундаментальные вопросы о роли женщины в сохранении исторической памяти, формировании патриотизма и гражданственности.

2 июня в районном Центре досуга в 15:00 часов состоится торжественное открытие форума. На пленарной сессии "О роли женщины в истории России и развитии патриотического сознания на современном этапе" выступят лидеры, которые поделятся своим интересным опытом:

Екатерина Шарафиева, руководитель сахалинского Комитета семей воинов Отечества, член Общественной палаты Сахалинской области и Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союза женщин России".

Манакова Татьяна Сергеевна, руководитель Регионального отделения Российского движения детей и молодежи Сахалинской области.

Фирсова Евгения Павловна, председатель комиссии по культуре и патриотическому воспитанию Общественной палаты Сахалинской области, директор МБУК МКУ "Остров Сахалин", член ТПП Сахалинской области.

Кириллова Майя Владимировна, председатель Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России".

Мастер-класс "Сила России в единстве народа" пройдет в форме театрализованного представления. Участникам форума на примере работы СДК с. Первомайск и членов женсовета села расскажут о роли женщины в сохранении культурного наследия народа, о передаче из поколения в поколение ценностей народа.

Работа первого дня форума будет продолжена в полевом лагере поисковой экспедиции "Дальневосточный фронт", где пройдет семинар "Патриотическое воспитание в системе Общероссийского общественного движения по увековечение памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". Участники мероприятия познакомятся с работой Сахалинского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и отведают вкусной солдатской каши.

Во второй день женского форума, 3 июня, с 10:00 начнут работать параллельные секционные площадки, задача которых познакомить гостей форума с работой по организации патриотического воспитания в учреждениях образования и культуры муниципального образования городской округ "Смирныховский".