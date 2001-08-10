На Сахалине военнослужащие учатся метать РГД-5

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие роты молодого пополнения мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) выполнили упражнение по метанию наступательных боевых гранат РГД-5, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Под руководством опытных офицеров в ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие контрактной службы и призывники вне зависимости от своей воинской должности выполнили норматив по метанию учебной гранаты.

Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. После этого военнослужащие выполнили броски учебных гранат РГД-5, отрабатывая при этом точность и дальность.

По условиям выполнения упражнения гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу противника, и укрытия в виде окопов, расположенные на удалении 25 метров.

В дальнейшем военнослужащим предстоит выполнить данный норматив на войсковом стрельбище с применением боевых наступательных гранат РГД-5.