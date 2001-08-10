Половина расходной части бюджета Южно-Сахалинска в прошлом году направлена на социальную сферу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрация Южно-Сахалинска прошли публичные слушания по проекту решения Городской Думы "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2022 год", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала директор департамента финансов Юлия Квасникова, сумма поступлений за счет всех источников доходов в прошлом году составила 32 млрд 637,0 млн рублей, это на 4 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Доходная часть формировалась за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также финансовой помощи, предоставленной из бюджета Сахалинской области.

Расходы бюджета составили 33 млрд 390,0 млн рублей, что выше показателя 2021 года на 4 млрд 144,0 млн рублей.

Более половины этого объема, а именно 20 млрд 179,0 млн. рублей было направлено на бюджетную сферу.

Как и в прошлом году, одним из приоритетных направлений оставалась сфера образования - расходы на неё составили 11 млрд 831,0 млн рублей. Средства преимущественно направлялись на выплату заработной платы и текущее содержание учреждений образования.

6 процентов от общих расходов на сферу образования составили бюджетные инвестиции, за счет которых выполнялись работы по строительству дополнительного здания школы № 30 в Луговом, а также проектно-изыскательские работы по строительству школы в 19 микрорайоне.

Более 450,0 млн рублей направлено на капитальный ремонт 27 учреждений образования (11 детских садов, 15 общеобразовательных учреждений, а также детской школы искусств "Этнос") и благоустройство в 15 учреждениях. Кроме того, средства направлялись на обеспечение учащихся школ горячим питанием, организацию летнего оздоровительного отдыха детей.

3 миллиарда рублей составили расходы на социальную политику, которые в том числе включали обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан. В прошлом году ими было охвачено более 44 тысяч жителей города - это ветераны Великой Отечественной войны, дети - сироты, малообеспеченные граждане, многодетные семьи и другие категории.

Объем расходов на культуру составил 1 млрд 360,0 млн рублей. Проведено более 5 тысяч мероприятий, в которых приняло участие более 700 тысяч человек; организовано 183 экскурсий, которые посетили более 9 тысяч человек. Бюджетные инвестиции в сфере культуры составили 136,0 млн рублей и были направлены на продолжение строительства детской школы искусств в планировочном районе Луговое.

Объём расходов на финансирование производственной сферы составил 13 млрд 211,0 млн рублей. Основные направления - дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, транспорт, градостроительная деятельность и другие направления.

Объем средств, направленных на дорожное хозяйство составил 4 млрд 656,0 млн рублей. В том числе выполнен ремонт и капитальный ремонт муниципальных дорог протяжённостью более 11,74 км. Работы проводились на ул. Комсомольской, Украинской, пр. Победы, Советской, Авиационной, Комарова, Ленина, Детской, Горького, и др. Кроме того, капитально отремонтировано 16 дворовых территорий, в том числе по переходящим с прошлого года контрактам.

Объем средств, направленных на сферу ЖКХ, составил 6 млрд 291,0 млн рублей. Это строительство и ремонт многоквартирных жилых домов, строительство и реконструкция инженерных сетей, благоустройство общественных пространств.

Ещё 41,0 млн. рублей направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставлены 94-м хозяйствующим субъектам. Более 9,0 млн рублей получили ТОСы Южно-Сахалинска на реализацию проектов по благоустройству.

По итогу проведения публичных слушаний участники единогласно одобрили отчёт по исполнению бюджета. Итоговый документ будет направлен для утверждения в Городскую Думу.