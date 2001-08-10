Мэр Южно-Сахалинска проверил ход устранения недочетов в новом детском саду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в детском саду № 56 «Лукоморье» в селе Дальнем по вопросу устранения строителями ряда замечаний, выявленных ранее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, дошкольное учреждение было открыто в апреле 2022 года, тогда же и приняло первых воспитанников. В процессе начала эксплуатации нового объекта был выявлен ряд недостатков. Глава города поручил подрядной организации в оперативном порядке устранить все замечания.
Мэру дорожили - на сегодняшний день решена проблема с вентиляцией в одном из санузлов, специалисты подрядной организации провели работы и заменили оборудование. Также в полном объеме функционирует бассейн - в прошлый визит его работа вызвала нарекания у главы города, подрядчику было поручено устранить все недоделки. В учреждении тепло и комфортно, решен вопрос с отоплением - зимой родители воспитанников сообщали о низких температурах в некоторых группах.
- Это действительно важный социальный объект для жителей Дальнего. И важно, чтобы детям было здесь максимально комфортно. Сегодня мы обсудили устранение выявленных ранее строительных дефектов — в части эксплуатации бассейна, проблем с отоплением и ряда других вопросов, которые мешали нормальному функционированию объекта. Подрядная организация проинформировала, что работы выполнены в полном объеме. Вместе с тем, остался ряд моментов, большая часть касается внешнего благоустройства, озеленения - их предстоит решить до 1 июня. Все вопросы на контроле, - сообщил мэр Сергей Надсадин.
Директор департамента образования Светлана Мирова сообщила главе города, что в данном детском саду - теплая атмосфера, хороший коллектив, замечаний от родителей по работе сотрудников и другим вопросам нет.
Напомним, детский сад «Лукоморье» в новом микрорайоне Дальнего построен в рамках национального проекта «Демография». Здание на 14 групп (330 мест) возвела компания ООО «Остов». В детском саду оборудованы кабинеты логопеда, педагога-психолога, просторные спортивный и музыкальный залы, на территории сада - большая спортивная площадка с беговыми дорожками вокруг поля для мини-футбола. В нем созданы возможности для дополнительного образования и развития - это робототехника, шахматы и другие направления.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня В аварии на Сахалине пострадал 5-летний мальчик
08:52 Сегодня На Камчатке начнут активно бороться с "подснежниками"
10:12 Сегодня Более сотни самбистов сразились за призы турнира "Победа"
10:57 Сегодня Сахалинцев приглашают провести ночь в соборе с музыкой и поэзией
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?