Мэр Южно-Сахалинска проверил ход устранения недочетов в новом детском саду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в детском саду № 56 «Лукоморье» в селе Дальнем по вопросу устранения строителями ряда замечаний, выявленных ранее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, дошкольное учреждение было открыто в апреле 2022 года, тогда же и приняло первых воспитанников. В процессе начала эксплуатации нового объекта был выявлен ряд недостатков. Глава города поручил подрядной организации в оперативном порядке устранить все замечания.

Мэру дорожили - на сегодняшний день решена проблема с вентиляцией в одном из санузлов, специалисты подрядной организации провели работы и заменили оборудование. Также в полном объеме функционирует бассейн - в прошлый визит его работа вызвала нарекания у главы города, подрядчику было поручено устранить все недоделки. В учреждении тепло и комфортно, решен вопрос с отоплением - зимой родители воспитанников сообщали о низких температурах в некоторых группах.

- Это действительно важный социальный объект для жителей Дальнего. И важно, чтобы детям было здесь максимально комфортно. Сегодня мы обсудили устранение выявленных ранее строительных дефектов — в части эксплуатации бассейна, проблем с отоплением и ряда других вопросов, которые мешали нормальному функционированию объекта. Подрядная организация проинформировала, что работы выполнены в полном объеме. Вместе с тем, остался ряд моментов, большая часть касается внешнего благоустройства, озеленения - их предстоит решить до 1 июня. Все вопросы на контроле, - сообщил мэр Сергей Надсадин.

Директор департамента образования Светлана Мирова сообщила главе города, что в данном детском саду - теплая атмосфера, хороший коллектив, замечаний от родителей по работе сотрудников и другим вопросам нет.

Напомним, детский сад «Лукоморье» в новом микрорайоне Дальнего построен в рамках национального проекта «Демография». Здание на 14 групп (330 мест) возвела компания ООО «Остов». В детском саду оборудованы кабинеты логопеда, педагога-психолога, просторные спортивный и музыкальный залы, на территории сада - большая спортивная площадка с беговыми дорожками вокруг поля для мини-футбола. В нем созданы возможности для дополнительного образования и развития - это робототехника, шахматы и другие направления.