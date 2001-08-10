Представители ТОС презентовали проекты благоустройства территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города прошел очный этап конкурса по благоустройству территорий ТОС. В 2023 году на финансовую поддержку муниципалитета претендуют 25 инициатив горожан. Заседание конкурсной комиссии возглавил вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Заявки принимались до 17 апреля. Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 500 тыс. рублей.

- Радует, что направление активно развивается, сегодня видим много участников конкурса - есть спрос. Вы, как инициативные горожане, понимаете важность участия в конкурсе и прилагаете максимальные усилия для того, чтобы сделать город лучше. Уверен, отобранные проекты вы реализуете в полном объеме, - приветствовал участников конкурса вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Презентованные идеи представителей ТОС традиционно связаны с озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения, приведением в порядок детских и спортивных площадок и другими инициативами, направленными на то, чтобы сделать город еще более комфортным и удобным. В этом году на реализацию проектов из муниципального бюджета будет выделено 7 млн. рублей.

Так, ТОС «Пограничная-22» участвует в конкурсе ежегодно с момента своего образования в 2019 году.

- Ряд наших реализованных в рамках конкурса идей по максимуму охватил благоустройство территории. У нас проведено масштабное озеленение, установлены скамейки, малые архитектурные формы, ограждены палисадники. В этом году выходим на конкурс с большим проектом - хотим восстановить ограждение детской площадки, - поделилась председатель ТОС Анна Григорьева.

Также на средства гранта в этом году активисты ТОС планируют продолжить озеленение, высадив тысячу однолетних цветов - клумбы готовы, жители привели зоны в порядок и ждут финансирования для закупки растений.

Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Николай Артеменко отметил, что члены комиссии тщательно подошли к отбору ТОС, большая часть из которых не впервые участвует в конкурсе. Горожане понимают, что это механизм, на основе которого можно реальным образом благоустроить территории.

Итоги защиты проектов ТОС будут подведены в июне. Утвержденные проекты реализуют в текущем году.

Напомним, практика создания территориальных общественных самоуправлений начала реализовываться в Южно-Сахалинске с 2016 года, тогда в городе было всего 3 ТОС. С этого же года проводится конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС на предоставление муниципального гранта. По данным на сегодня в областной столице зарегистрировано уже 106 ТОСов - муниципалитет продолжит работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений.

Подробная информация о том, как создать ТОС, размещена на сайте администрации.