Почти 6 миллиардов рублей из сахалинского бюджета направят дополнительно в этом году на строительство жилья и объекты ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На строительство многоквартирных домов и приобретение объектов жилищного хозяйства из бюджета области дополнительно выделят 5,7 млрд рублей. Депутаты регионального парламента сегодня в двух чтениях одобрили изменения в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Улучшение жилищных условий сахалинцев и курильчан – одна из приоритетных задач областного правительства. В течение трех лет мы планируем направить более 45 млрд рублей на переселение проживающих в ветхом фонде граждан. Темпы строительства жилья на территории области растут ежегодно, что позволяет региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку, – отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Огромное внимание мы также уделяем строительству объектов здравоохранения и социально-культурной сферы. В текущем году в области начнется возведение пяти поликлинических комплексов – 3 в Южно-Сахалинске, Холмске и Углегорске.
Корректировка главного финансового документа региона предусматривает также увеличение финансирования объектов транспортной инфраструктуры. 3 млрд рублей направят на строительство новой взлетно-посадочной полосы, возведение которой осуществляется опережающими темпами. Региональные власти планируют завершить строительство важного для региона объекта на год раньше установленного срока. Еще 2 млрд рублей направят на строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск-Холмск и Южно-Сахалинск-Оха.
– По уточненной оценке, доходы областного бюджета увеличатся на 14,2 млрд рублей и составят 151,3 млрд рублей. На эту же сумму вырастут расходы региона, – рассказала министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. – В том числе средства бюджета пойдут на приобретение школьных учебников и 50 автобусов на газомоторном топливе, укрепление материально-технической базы госучреждений, приобретение музыкальных инструментов для Южно-Сахалинского камерного оркестра, а также обеспечение жителей области услугами связи и доступом в Интернет. В целом, мы ставим перед собой задачу – сохранять стабильность в экономике и социальной сфере области.
Возрастут расходы и на социокультурную сферу. Средства бюджета направят на проведение ремонта спортивного зала для бокса в Корсакове, помещений спортивной школы в Макарове, кровли «Шикотан Арены» в Южно-Курильске, а также на подготовку зрительного зала ККЗ «Комсомолец» к театральным постановкам, поставку и монтаж оборудования.
Выделение дополнительного финансирования позволит также усилить работу по ремонту входных групп и подъездов, благоустройству дворовых территорий и проведению ямочного ремонта во всех муниципальных образованиях области.
– Важно, что региональные власти прислушиваются к пожеланиям населения, – прокомментировал депутат Сахалинской областной Думы Артем Круглик. – Холмчане просили привести в порядок фасад районной библиотеки, текущими поправками финансирование на этот объект предусмотрено. Благодаря поддержке правительства в портовом городе начнется ремонт городского бассейна. Считаю это своевременным и важным решением – плавание является одним из лидирующих видов спорта по количеству занимающихся.
Предложенные правительством области изменения в главный финансовый документ поддержаны депутатами регионального парламента единогласно.
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