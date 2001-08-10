В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска 19 мая пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая телефонная линия по вопросам получения муниципальной услуги "Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств" в электронном виде через портал Госуслуг 19 мая пройдет в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься с 09.00 до 13.00 по телефону: 300-738 (доб. 1).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, кабинет №411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.