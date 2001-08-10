Проголосовать за проекты благоустройства учащимся гимназии №2 Южно-Сахалинска помогли волонтеры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается голосование по выбору общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Пройти процедуру голосования участникам помогают волонтеры Центра молодежных инициатив, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, специалисты ежедневно выезжают в образовательные учреждения, организации и предприятия Южно-Сахалинска, где рассказывают о проектах ФКГС и через специальный планшет регистрируют голоса участников. Так, к голосованию присоединились педагогический коллектив и учащиеся гимназии №2.
- Волонтеры подробно объяснили нам, как зайти на платформу голосования, как выбрать территорию, где планируется благоустройство — все очень доступно и быстро. Мы, как и все, хотим жить в комфортной среде и здорово, что с каждым годом наш город улучшается, появляется больше красивых скверов. А мы можем также внести свою лепту в эту работу, приняв участие в голосовании ФКГС, - подчеркнул Руслан Фан, учащийся гимназии №2.
Напомним, Всероссийское голосование инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. В этом году в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» от Южно-Сахалинска участвуют три общественные территории: сквер защитников Отечества, сквер Геологов, сквер Восточный. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет реализован с привлечением федеральных и областных средств.
Голосование за проекты комфортной городской среды продлится до 31 мая на платформе 65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос может каждый гражданин от 14 лет. Для этого необходима авторизация через портал Госуслуг. Ознакомиться с инструкцией по голосованию, дизайн-проектами благоустройства и другой информацией можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Справочную информацию об участии в рейтинговом голосовании также можно получить по телефону бесплатной горячей линии: *0065 или 8-800-302-0065.
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