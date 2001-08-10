На Сахалине пьяный водитель задел чужое авто, а после вышел и разбил ему лобовое стекло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инцидент произошел ночью 17 мая. Ночью сахалинец 1995 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал по городу на своем легковом автомобиле. В районе улицы Смирных молодой человек задел передний бампер на другом автомобиле, который был припаркован на краю проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Между фигурантом и гражданами, которые находились во второй легковушке, произошел конфликт с небольшой потасовкой. В ходе конфликта подозреваемый взял фару от чужого транспортного средства, которая выпала при ДТП, и два раза бросил её в лобовое стекло, разбив его. Также фигурант в порыве злости пнул переднюю дверь на чужом транспортном средстве, отчего образовалась вмятина на кузове. Предварительная сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали буйного водителя и доставили в дежурную часть для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сотрудниками ГИБДД в отношении него был составлен протокол по факту не трезвой езды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.