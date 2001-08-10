Сахалинским школьникам предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков по книге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс рисунков по книге «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, приуроченный к 80-летию со дня публикации произведения, стартовал в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 мая. Принять участие в нем могут желающие учащиеся средних общеобразовательных учреждений островного региона, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс направлен на привлечение школьников к изучению литературного наследия известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и в срок до 20 июня предоставить работу в отдел Информационного центра международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ). Объявление итогов состоится на церемонии награждения, которая пройдет 29 июня в библиотеке. Подробнее о порядке проведения, требованиях и награждении участников указано в Положении.

Дополнительная информация по телефону: +7(4242)45-25-47.