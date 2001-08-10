На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать технику из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Троицкий", армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, ежедневно проходят занятия по боевой подготовке с добровольцами и военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практических занятий, обучающиеся выполняют боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

Добровольцы отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются ориентироваться в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.

Помимо этого, опытные офицеры армейского корпуса ВВО рассказывают военнослужащим тактико-технические характеристики ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Кроме того, гранатомётчиками проводятся занятия по маскировке, классификации целей, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможной дальности, как в светлое, так и в тёмное время суток. Также, мотострелки учатся поражать мишени, меняя при этом огневые позиции, чтобы сбить «противника» с толку.