Тихоокеанское
информационное агентство
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12:11, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать технику из гранатометов

На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать технику из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Троицкий", армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, ежедневно проходят занятия по боевой подготовке с добровольцами и военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практических занятий, обучающиеся выполняют боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

 Добровольцы отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются ориентироваться в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.

Помимо этого,  опытные офицеры армейского корпуса ВВО рассказывают военнослужащим тактико-технические характеристики ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Кроме того, гранатомётчиками проводятся занятия по маскировке, классификации целей, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможной дальности, как в светлое, так и в тёмное время суток. Также, мотострелки учатся поражать мишени, меняя при этом огневые позиции, чтобы сбить «противника» с толку.

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