В Сахалинской области повышают надежность и безопасность работы энергосистемы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До конца года функции диспетчерского управления энергосистемой единственного островного региона перейдут под управление Системного оператора. Передовой опыт компании сделает энергоснабжение на Сахалине и Курилах более стабильным и обеспечит подключение новых потребителей. Вопрос модернизации островной электроэнергетики обсудили на встрече губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Федор Опадчий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Приход системного оператора на Сахалин и Курилы означает повышение надежности и безопасности работы островной энергосистемы. Это необходимо, чтобы в домах жителей нашей области всегда горел свет, чтобы мы могли подключать к сетям новые жилые комплексы и промышленные предприятия, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер, стоит задача - до конца года обеспечить безболезненный переход всех процессов по управлению энергосистемой от ПАО "Сахалинэнерго" в адрес Системного оператора ЕЭС. На Сахалине формируется удаленное подразделение, будет организовано обучение для сахалинских специалистов, которые возьмут на себя новые функции. Завершить процесс перехода планируется к концу декабря.
Федор Опадчий проинформировал губернатора о том, что централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на изолированные дальневосточные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы Единой энергосистемы России. Это обеспечит тиражирование накопленного опыта Системного оператора на удаленные территории и внедрение инновационных технологий, в том числе единой информационной модели - основы современных средств управления электроэнеретическим режимом.
- Системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление в режиме реального времени, а также отвечает за планирование перспективного развития энергосистемы. У Сахалинской области появляется возможность использовать весь накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений- четвертым по размеру в мире, - отметил Федор Опадчий.
В ближайшие годы потребление электрической энергии на островах должно увеличиться до 3282 млн кВт/ч со среднегодовым темпом прироста 3,9%. В планах по развитию электрических сетей - строительство подстанций: ПС 220 кВ "Северный городок", ПС 110 кВ "Майская", ПС 110 кВ "Уюн", ПС 110 кВ "Верхняя". Также пройдет реконструкция объектов электросетевого хозяйства 35 - 220 кВ в рамках реализации действующей программы обеспечения устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Планируется модернизация действующих дизельных электростанций и строительство новых энергоцентров на базе газодизельных технологий на Курильских островах. В центральном энергорайоне Сахалинской энергосистемы введут новые мощности взамен выбывающих газотурбинных установок иностранного производства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Отметим, что Системный оператор впервые участвовал в согласовании главного программного документа по развитию электроэнергетики Сахалинской на 2023- 2027 годы. А уже с 2024 года в единую "Схему и программу развития электроэнергетических систем России" Сахалинская область будет включена Системным оператором ЕЭС. Документ будет утвержден Минэнерго РФ к 1 декабря 2024 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня В аварии на Сахалине пострадал 5-летний мальчик
08:52 Сегодня На Камчатке начнут активно бороться с "подснежниками"
10:12 Сегодня Более сотни самбистов сразились за призы турнира "Победа"
10:57 Сегодня Сахалинцев приглашают провести ночь в соборе с музыкой и поэзией
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?