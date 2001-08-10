В Сахалинской области повышают надежность и безопасность работы энергосистемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца года функции диспетчерского управления энергосистемой единственного островного региона перейдут под управление Системного оператора. Передовой опыт компании сделает энергоснабжение на Сахалине и Курилах более стабильным и обеспечит подключение новых потребителей. Вопрос модернизации островной электроэнергетики обсудили на встрече губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Федор Опадчий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Приход системного оператора на Сахалин и Курилы означает повышение надежности и безопасности работы островной энергосистемы. Это необходимо, чтобы в домах жителей нашей области всегда горел свет, чтобы мы могли подключать к сетям новые жилые комплексы и промышленные предприятия, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер, стоит задача - до конца года обеспечить безболезненный переход всех процессов по управлению энергосистемой от ПАО "Сахалинэнерго" в адрес Системного оператора ЕЭС. На Сахалине формируется удаленное подразделение, будет организовано обучение для сахалинских специалистов, которые возьмут на себя новые функции. Завершить процесс перехода планируется к концу декабря.

Федор Опадчий проинформировал губернатора о том, что централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на изолированные дальневосточные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы Единой энергосистемы России. Это обеспечит тиражирование накопленного опыта Системного оператора на удаленные территории и внедрение инновационных технологий, в том числе единой информационной модели - основы современных средств управления электроэнеретическим режимом.

- Системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление в режиме реального времени, а также отвечает за планирование перспективного развития энергосистемы. У Сахалинской области появляется возможность использовать весь накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений- четвертым по размеру в мире, - отметил Федор Опадчий.

В ближайшие годы потребление электрической энергии на островах должно увеличиться до 3282 млн кВт/ч со среднегодовым темпом прироста 3,9%. В планах по развитию электрических сетей - строительство подстанций: ПС 220 кВ "Северный городок", ПС 110 кВ "Майская", ПС 110 кВ "Уюн", ПС 110 кВ "Верхняя". Также пройдет реконструкция объектов электросетевого хозяйства 35 - 220 кВ в рамках реализации действующей программы обеспечения устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Планируется модернизация действующих дизельных электростанций и строительство новых энергоцентров на базе газодизельных технологий на Курильских островах. В центральном энергорайоне Сахалинской энергосистемы введут новые мощности взамен выбывающих газотурбинных установок иностранного производства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Отметим, что Системный оператор впервые участвовал в согласовании главного программного документа по развитию электроэнергетики Сахалинской на 2023- 2027 годы. А уже с 2024 года в единую "Схему и программу развития электроэнергетических систем России" Сахалинская область будет включена Системным оператором ЕЭС. Документ будет утвержден Минэнерго РФ к 1 декабря 2024 года.