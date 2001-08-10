Администрация Южно-Сахалинска поддерживает бизнес по прокату электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением теплого времени года в областном центре набирает популярность кикшеринг - услуга предоставления электросамокатов в краткосрочную аренду. В настоящее время в городе работает несколько операторов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, муниципальная система проката начала работать в Южно-Сахалинске в 2019 году - это первый сервис кикшеринга, который появился в городе. Буквально с первых дней двухколесный транспорт стал востребован у жителей и гостей города. В том числе, городские самокаты успешно зарекомендовали себя в прошлом сезоне. В общей сложности с мая по октябрь горожане и гости города проехали на двухколесном транспорте более 43 тыс. км., причем люди активно использовали его не только для досуга, но и, например, в качестве средства передвижения до места работы или учебы. Станции, на которых можно взять самокат, расположены в местах интенсивного пешеходного трафика - в районах городских перекрестков на центральных улицах города, в парке и других популярных точках.

Заинтересованность в развитии перспективного направления, старт которому дал муниципалитет, проявил бизнес города. Один из предпринимателей Южно-Сахалинска обратился в администрацию города с инициативой арендовать городские самокаты, а также в дальнейшем непосредственно работать с компанией SanRent, которой принадлежит сервис аренды. Таким образом, бизнесмену передано 33 электросамоката, ранее приобретенных муниципалитетом - ориентировочно в начале следующей недели, после прохождения всех необходимых технических процедур и оформления документов они будут запущены в эксплуатацию и станут доступны для жителей.

- Рынок шеринга показывает устойчивый рост, в том числе это направление востребовано в нашем городе. В дальнейшем планируем постепенно расширять парк, приобретая новый транспорт, - рассказал предприниматель Валентин Магаревский.

Функции по контролю за развитием сервисов проката в городе закреплены за Центром управления городской мобильностью.

- Активно взаимодействуем с представителями шеринговых компаний, изучаем опыт других городов, где прокат электросамокатов давно является привычным для сезона, в том числе в части создания необходимых условий для организации проката, адаптации городской инфраструктуры, обеспечения безопасности и комфорта пользователей и других участников дорожного движения, - отметил директор ЦУГМ Александр Попов.

Напомним, в Южно-Сахалинске также продолжит работать сервис проката электровелосипедов - он остается закреплен за муниципалитетом. Возобновить их эксплуатацию планируется в конце мая.