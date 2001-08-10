На Камчатке начнут активно бороться с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по вывозу разукомплектованных транспортных средств с улиц и дворов Петропавловска-Камчатского планируют начать в августе. Об этом сообщает ТК "41 Регион", ссылаясь на официальный аккаунт администрации города.

"А долго "авторухлядь" будет стоять во дворах, отравляя землю?", - спрашивают горожане, иллюстрируя свой вопрос потоком фотографий заброшенных авто, запечатлённых на улицах города.

По словам одной из возмущённых жительниц региона, "автохлам" в её дворе стоит уже 5 лет. Девушка обеспокоена не только внешним видом придомовой территории, но и тем, что в бесхозных машинах часто играют дети из соседних домов, что может угрожать их безопасности.

Как объясняют власти, оставленный на придомовой территории автомобиль с присвоенными госномерами является частной собственностью. То есть убрать его может, помимо владельца, только доверенное лицо. Если просьба убрать машину проигнорирована, то у управляющей организации или объединившихся жильцов есть право обратиться в суд.

Как рассказали в администрации, в городе пока не утверждён порядок работы с разукомплектованными транспортными средствами. Этот вопрос планируется решить на сессии городской думы в июне. Тогда же будет определён и бюджет мероприятия. С учётом закупочных процедур работы по устранению заброшенных авто в краевой столице начнутся, предположительно, с середины августа.