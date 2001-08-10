Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Тымовском районе произошло подтопление участка дороги в с. Ясное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17.05.2023 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что произошло подтопление участка дороги местного значения на въезде в с. Ясное с севера, из-за подъема уровня воды в реке Тымь. Протяженность подтопленного участка около 200 м, глубина до 40 см. Угрозы подтопления домов нет, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Для обеспечения безопасности дорога закрыта для проезда всех видов транспорта. Имеется альтернативный подъездом к населенному пункту с южной стороны протяженностью 4 км. 

Ранее подтоплений автомобильной дороги местного значения в данном районе не происходило. Предварительной причиной подтопления может являться образовавшийся затор из деревьев. 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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