В Сахалинской области начали внедрять стандарт содержания подъездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопросы внедрения стандарта содержания подъездов многоквартирных домов обсудили на совместном совещании министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерства по эффективному управлению регионом. Его участниками стали представители управляющих компаний, общественники и управдомы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Требования к содержанию подъездов многоквартирных домов утверждены распоряжением министерства ЖКХ от 15 февраля 2023 года. Разработчиками Стандарта выступило министерство по эффективному управлению регионом и минЖКХ. Стандарт содержания подъездов утвержден региональным министерством ЖКХ.
- Данный стандарт призван помочь управляющим компаниям организовывать свою работу, взаимодействуя с собственниками, а также стать основополагающим при ремонте подъездов, который сейчас активно ведется на территории всего островного региона, - отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.
Стандарт предусматривает ряд требований к входной группе, вестибюлю, лестничной клетке и подвальному помещению подъездов. Так, над входной группой подъезда должен быть установлен козырек, а также осветительные приборы. Кроме того, на входной двери в места общего пользования должна быть установлена информационная табличка, которая содержит номер подъезда и номера квартир. Рекомендовано наличие антискользящего покрытия перед входной дверью и на ступеньках.
Дверь в подъезд должна быть оснащена доводчиком закрытия двери. В каждом подъезде необходим информационный стенд с наименованием управляющей компании, ее адресом и структурой, номерами телефонов и режимом работы, а также номерами телефонов аварийных и экстренных служб, горячей линии министерства ЖКХ, дежурной части.
В подвальном помещении подъезда обязательно должны быть установлены лампы освещения, дверь должна закрываться на ключ и иметь информационную табличку о том, где он хранится.
Также в Стандарте определены и требования к содержанию подъездов в части уборки: какие виды санитарных работ предусмотрены ежедневно, а какие два раза в год. К примеру, влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей необходимо проводить каждый день, а раз в месяц производить промывку ковшей и наружных поверхностей загрузочных клапанов мусоропровода щёткой с мыльно-содовым раствором.
- Стандарт содержания - это простая визуализация того, как должен выглядеть образцовый подъезд, как нужно его убирать и поддерживать чистоту, какие основные элементы и атрибуты должны присутствовать, а также регламент выполнения уборки. Это единый подход по оптимизации процессов содержания мест общего пользования, - почеркнул министр по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.
В ближайшее время специалисты управляющих компаний островного региона пройдут обучение по внедрению Стандарта содержания подъездов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?