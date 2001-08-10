В Сахалинской области начали внедрять стандарт содержания подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы внедрения стандарта содержания подъездов многоквартирных домов обсудили на совместном совещании министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерства по эффективному управлению регионом. Его участниками стали представители управляющих компаний, общественники и управдомы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Требования к содержанию подъездов многоквартирных домов утверждены распоряжением министерства ЖКХ от 15 февраля 2023 года. Разработчиками Стандарта выступило министерство по эффективному управлению регионом и минЖКХ. Стандарт содержания подъездов утвержден региональным министерством ЖКХ.

- Данный стандарт призван помочь управляющим компаниям организовывать свою работу, взаимодействуя с собственниками, а также стать основополагающим при ремонте подъездов, который сейчас активно ведется на территории всего островного региона, - отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.

Стандарт предусматривает ряд требований к входной группе, вестибюлю, лестничной клетке и подвальному помещению подъездов. Так, над входной группой подъезда должен быть установлен козырек, а также осветительные приборы. Кроме того, на входной двери в места общего пользования должна быть установлена информационная табличка, которая содержит номер подъезда и номера квартир. Рекомендовано наличие антискользящего покрытия перед входной дверью и на ступеньках.

Дверь в подъезд должна быть оснащена доводчиком закрытия двери. В каждом подъезде необходим информационный стенд с наименованием управляющей компании, ее адресом и структурой, номерами телефонов и режимом работы, а также номерами телефонов аварийных и экстренных служб, горячей линии министерства ЖКХ, дежурной части.

В подвальном помещении подъезда обязательно должны быть установлены лампы освещения, дверь должна закрываться на ключ и иметь информационную табличку о том, где он хранится.

Также в Стандарте определены и требования к содержанию подъездов в части уборки: какие виды санитарных работ предусмотрены ежедневно, а какие два раза в год. К примеру, влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей необходимо проводить каждый день, а раз в месяц производить промывку ковшей и наружных поверхностей загрузочных клапанов мусоропровода щёткой с мыльно-содовым раствором.

- Стандарт содержания - это простая визуализация того, как должен выглядеть образцовый подъезд, как нужно его убирать и поддерживать чистоту, какие основные элементы и атрибуты должны присутствовать, а также регламент выполнения уборки. Это единый подход по оптимизации процессов содержания мест общего пользования, - почеркнул министр по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.

В ближайшее время специалисты управляющих компаний островного региона пройдут обучение по внедрению Стандарта содержания подъездов.