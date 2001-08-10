Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2023
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В Находке нашли останки редкого вида командорского ремнезуба
15:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Находке нашли останки редкого вида командорского ремнезуба

В Находке нашли останки редкого вида командорского ремнезуба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Останки морского животного обнаружили в кузове грузовика в Находке. Предположительно, это и есть тот самый командорский ремнезуб, труп которого обнаружили на берегу бухты Тунгус в понедельник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал Nhk_off.

"Наверное это он, китенок. Автомобиль находится на ул. Арсеньева, 27", - сообщает очевидец.

Между тем, ученые накануне просто умоляли сообщить о местонахождении останков, чтобы взять пробы и череп для научных исследований. Таких выбросов в России было всего несколько за все время изучения вида.

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