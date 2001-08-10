В Южно-Сахалинске ветераны военной службы встретились в первоклассниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Гимназии №2 города Южно-Сахалинская состоялся классный час. В гостях у учеников 1 класса были общественные деятели, ветераны военной службы Андрей Юрьевич Фугенфиров и Виталий Николаевич Елизарьев.

Состоялся разговор о самом важном - о семье, малой и великой Родине, Великой Отечественной войне и о Героях Отечества. Андрей Юрьевич и Виталий Николаевич рассказали об удивительной и героической истории нашего Отечества. О великих государственных деятелях и полководцах, не знавших поражений!

А главный разговор состоялся о Великой Отечественной войне, великом подвиге советского народа, отстоявшем свободу и независимость нашей Родины. И как показали результаты беседы - дети были очень довольны.

Дети чувствуют себя частью нашей большой страны, они чтят нашу героическую историю, очень переживают за судьбу наших солдат, которые сейчас защищают западные рубежи нашего Отечества. И иного быть не может. Ведь наши дети - это наследники победителей!