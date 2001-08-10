Тихоокеанское
информационное агентство
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14:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заканчивается прием заявок на Всероссийский форум "Сильные идеи для нового времени"

Заканчивается прием заявок на Всероссийский форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Топ-10 финалистов форума получат по 5 миллионов рублей на реализацию собственных проектов. Еще по миллиону рублей - следующие топ-50. По итогам конкурса будут выбраны и реализованы 100 идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. Организаторами форума выступает Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Сахалинские предприниматели также могут подать свои заявки на конкурс перспективных брендов, который пройдет в рамках Форума. Среди участников уже заявились производители натуральной косметики из разных регионов страны. Они готовы заменить ушедшие с рынка иностранные бренды. Участие в конкурсе позволит им получить широкую информационную поддержку и привлечь внимание к вопросам развития отрасли.

Всероссийский форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 28-29 июня в Москве. Заявки на участие принимаются до 21 мая на платформе идея.росконгерсс.рф

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