В Южно-Сахалинске отремонтировали более 17 тысяч квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В нынешнем сезоне благоустройства в рамках текущего ремонта, в том числе при помощи сплошного асфальтирования уже восстановлено более 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил, как ведется ямочный ремонт дорог на нескольких объектах: в их числе ул. Комсомольская, рассказали ТИА "Острова" в городскоцй администрации.

Сейчас здесь на участке от ул. Пуркаева до ул. Больничной ведутся работы по текущему ремонту дорожного полотна большими картами. Благоустройство затронуло не только проезжую часть, но и пешеходную зону от ул. Есенина до школы №6 с полной заменой асфальтобетонного покрытия тротуара. Этот участок пользуется большой популярностью у жителей микрорайона: рядом находится учебное заведение, торговые и социальные объекты, расположена автобусная остановка.

- Мы видим, что текущий ремонт улиц города в активной фазе. Здесь на Комсомольской подрядчиком выступает завод стройматериалов им. Федотова, техника и люди на месте, объем работ определен. Я поставил задачу перед коллегами - кроме восстановления асфальтового покрытия, провести благоустройство территории пешеходной зоны с расширением газона, безусловно, учитывая интересы людей, - отметил Сергей Надсадин. - Я всегда обращаю внимание проектировщиков и подрядчиков, там где это возможно и не мешает пешеходным связям, необходимо создавать новые зеленые зоны. Это придает больше уюта и комфорта нашему городу.

По итогам рабочей поездки мэр дал поручение департаменту дорожного хозяйства и благоустройства и управлению охраны окружающей среды разработать решение по обустройству зеленой зоны вблизи остановочного пункта "12а микрорайон", расположенного на западной стороне ул. Комсомольской.

Также Сергей Надсадин поставил задачу перед профильными службами - закончить работы по текущему ремонту городских улиц до начала лета. Перед дорожниками поставлена цель - устранить все дефекты асфальтового покрытия, образовавшиеся в зимний период.

Как рассказал вице-мэр Алексей Римша, курирующий вопросы благоустройства, на сегодняшний день в областном центре выполнена уже большая часть от запланированного объема работ по текущему ремонту дорог.

- Весной мы выявили порядка 21 тыс. кв. м повреждений на улицах города, требующих ямочного ремонта и ремонта картами. Речь идет не только о центральной части города, но и планировочных районах. Теплая весна позволила нам начать работы на две недели раньше. Поэтому этот план мы выполним даже раньше 1 июня, - уточнил Алексей Римша.

Летом благоустройство улиц областного центра будет продолжаться. Это асфальтирование большими картами, замена люков и бордюров, устранение колейности, создание карманов остановок для автобусов общественного транспорта - в общем объеме еще более 20 тыс. кв. м асфальта.

Масштабные работы (с заменой покрытия на тротуарах, укладкой асфальта и пр.) по обновлению дорожной инфраструктуры затронут ул. Ленина, Пуркаева, Победы.