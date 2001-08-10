Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе видеороликов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку проводится по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Принять участие в конкурсе могут жители страны, любители активного отдыха и путешествий. Заявки принимаются до 30 сентября.

Одно из требований - путешествие должно быть совершено только на территории субъектов Дальнего Востока. Продолжительность видео не должна превышать 10 минут.

Отметим, всероссийский конкурс нацелен на популяризацию путешествий по Дальнему Востоку среди жителей страны. Жюри конкурса выберет лучшие работы в 4 номинациях.

Добавим, узнать подробности о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте.