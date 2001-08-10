18 сельских семей в Поронайском районе переедут в новостройки в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Майское приступили к строительству девяти домов для переселения граждан из аварийного жилфонда. Возведение новостроек ведется в рамках муниципальной программы "Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем" при поддержке правительства Сахалинской области. Работы планируется завершить до конца этого года.
Подрядчиком выступил местный индивидуальный предприниматель. Строительство развернулось около месяца назад. Строители подготовили площадки под будущие новостройки, выполнили земляные работы и приступили к возведению домов.
- В настоящее время ведем основные работы – устройство фундаментов, бетонируем вертикальные конструкции, подводим инженерные коммуникации. В домах будет централизованное водоснабжение, системы водоотведения и отопления – автономные. Котлы – твердотопливные с возможностью отопления от электричества, - отметил представитель подрядчика Дмитрий Олешко.
Дома строятся по монолитной технологии, к достоинствам которой можно отнести высокую прочность и, как следствие, сейсмоустойчивость. Новостройки сдадут «под ключ» - с чистовой отделкой, необходимым сантехническим оборудованием, электроплитой и водонагревателем. В каждом доме по две квартиры, в которые будет выполнен отдельный вход. За каждой квартирой также закреплены участки для ведения садоводства или подсобного хозяйства. К концу года 16 трехкомнатных и 2 двухкомнатные квартиры получат 18 семей. Все они приняли решение не переселяться в город, а остаться в своем селе.
Поронайский район – один из немногих в Сахалинской области, где для переселения из аварийного жилфонда строится жилье в сельских населенных пунктах. В 2021 году в селе Малиновка ключи от новых квартир получили 10 семей, в 2023 году в новые дома в селе Гастелло заселились 24 семьи.
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