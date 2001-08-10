Военнослужащие на Сахалине проходят боевое слаживание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине начались занятия по тактической подготовке и боевому слаживанию в составе подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне Троицкий под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп в лесистой местности в условиях действия квадрокоптеров условного противника.

В процессе обучения боевые группы отрабатывают манёвренные и засадные действия, а при ведении учебного боя они используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки тактических действий мотострелки ведут огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.

В ходе передвижения в боевых группах, военнослужащие прикрывают друг друга огнём из всех имеющихся средств огневого поражения.