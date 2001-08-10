Сахалинец пригласил незнакомца в гости и опрометчиво уснул

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего ранее неоднократно судимого гражданина, без определенного места жительства, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 20 марта текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в районе местного алкомаркета, познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной. Гражданин предложил ему выпить, что они и сделали в соседнем дворе, на лавочке. Немного позже новый знакомый предложил фигуранту пройти к нему в гости и там продолжить застолье.

Находясь уже в квартире гостеприимного нового приятеля, злоумышленник пробыл там недолго, так как буквально через полчаса хозяин уснул. И в этот момент обвиняемый увидел на полу мобильный телефон.

Далее, с целью личной выгоды, фигурант похитил сотовый телефон, стоимостью 11 000 рублей.

С места преступления мужчина скрылся с похищенным имуществом. Затем, через поисковик мужчина нашел адрес ломбарда и продал смартфон за 3 тысячи рублей. На вырученные денежные средства гражданин купил билет на паром, но по случайно сложившимся обстоятельствам у него не получилось уехать, поэтому на оставшиеся деньги он купил билет до областного центра и уехал туда.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.