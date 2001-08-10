Дальневосточный транспортный прокурор проведет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием граждан и предпринимателей Дальневосточным транспортным прокурором Ворониным Александром Борисовичем по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере и по другим вопросам пройдет 19 мая в 11.00 в режиме видеосвязи, рассказхали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска

Гражданам необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Собянина Инна Сергеевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Роман Васильевич.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), средства индивидуальной защиты.