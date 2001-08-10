В Сахалинской области продолжается реализация проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе в рамках федерального проекта начались работы по реконструкции системы водоснабжения в селе Онор Смирныховского района. Здесь планируется устройство четырех водозаборных скважин, установка резервуаров чистой воды и строительство станции водоподготовки производительностью 210 кубометров в сутки. Объект позволит обеспечить качественной водой более 900 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Кроме того, благодаря федеральному проекту в селе Правда Холмского района в ближайшее время начнутся работы по установке блочно-модульной станции очистки воды производительностью 500 кубометров в сутки. Доступ к качественной воде получат свыше 1600 человек.

- Воду перед приготовлением стараемся фильтровать, иногда покупаем. Очень рады, что до нашего небольшого села дошел этот проект, благодаря которому использовать воду из крана будет безопасно для нас и наших семей, - поделилась жительница Правды Елена Белышева.

На сегодняшний день доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой составляет 87,7%. В островном регионе увеличивается финансирование мероприятий, призванных обеспечить население водой, соответствующей качеству.

- В 2022 году на эти цели в рамках федерального проекта "Чистая вода" и одноименной региональной программы было направлено 830 миллионов рублей. В текущем году финансирование составит 1,9 миллиарда рублей, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Эти средства будут направлены, в том числе, на реализацию проекта стратегического характера - возведение водозабора "Южный" мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Сейчас "РВК-Сахалин" ведет строительство сетей к месту размещения объекта. Водозабор обеспечит чистой водой 65 тысяч человек.

В начале мая стартовало масштабное строительство сетей водопровода протяженностью 32 км в западных жилых районах "Владимировка" Южно-Сахалинска. В настоящее время протяженность сетей водоснабжения составляет почти 17 км. После проведения работ по строительству протяженность увеличится почти втрое, что позволит обеспечить централизованным водоснабжением около 10 тысяч человек.