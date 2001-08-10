Участки нескольких улиц в Южно-Сахалинске закрыты для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается сезон дорожного благоустройства - для движения автотранспорта закрыты участки нескольких улиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня работы по подготовке к асфальтированию пройдут на ул. Физкультурной от ул. Невельской до ул. Курильской. Также по западной стороне ул. Комсомольской от ул. Пуркаева до ул. Больничной проводится асфальтирование большими картами. Перекрытие движения осуществляется по полосам. Водителей просят быть внимательными, снижать скорость и обращать внимание на сигнальные конусы и знаки дорожных работ.

До 28 мая для сквозного движения закрыт участок улицы Больничной. Здесь проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций. В связи с чем скорректировано движение автобусных маршрутов № 2ч и 2пр. Автобусы объезжают ремонтируемый участок по ул. Есенина - Комсомольской - разворачиваются на кольцевом перекрестке и далее следуют по маршрутам.

До 18 мая из-за работ по прокладке коллектора для проезда закрыт участок Охотской трассы от поворота на "Генерал". Объезд возможен по дороге в районе Новосельского бульвара и ул. 140-летия Южно-Сахалинска.

До 23 мая ограничено движение по внутриквартальному проезду в районе здания пр. Мира, 64а от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл"). Здесь проводятся работы по прокладке инженерных сетей.

Также до 31 мая закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по ул. Железнодорожной.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и Горной.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.

На мероприятиях по текущему содержанию улично-дорожной сети в ночь на 17 мая были задействованы 62 единицы спецтехники и 17 человек. Днем работы по уборке улиц продолжат 91 спецмашина и 132 рабочих.