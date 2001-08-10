Участки нескольких улиц в Южно-Сахалинске закрыты для движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается сезон дорожного благоустройства - для движения автотранспорта закрыты участки нескольких улиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня работы по подготовке к асфальтированию пройдут на ул. Физкультурной от ул. Невельской до ул. Курильской. Также по западной стороне ул. Комсомольской от ул. Пуркаева до ул. Больничной проводится асфальтирование большими картами. Перекрытие движения осуществляется по полосам. Водителей просят быть внимательными, снижать скорость и обращать внимание на сигнальные конусы и знаки дорожных работ.
До 28 мая для сквозного движения закрыт участок улицы Больничной. Здесь проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций. В связи с чем скорректировано движение автобусных маршрутов № 2ч и 2пр. Автобусы объезжают ремонтируемый участок по ул. Есенина - Комсомольской - разворачиваются на кольцевом перекрестке и далее следуют по маршрутам.
До 18 мая из-за работ по прокладке коллектора для проезда закрыт участок Охотской трассы от поворота на "Генерал". Объезд возможен по дороге в районе Новосельского бульвара и ул. 140-летия Южно-Сахалинска.
До 23 мая ограничено движение по внутриквартальному проезду в районе здания пр. Мира, 64а от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл"). Здесь проводятся работы по прокладке инженерных сетей.
Также до 31 мая закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по ул. Железнодорожной.
До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и Горной.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.
На мероприятиях по текущему содержанию улично-дорожной сети в ночь на 17 мая были задействованы 62 единицы спецтехники и 17 человек. Днем работы по уборке улиц продолжат 91 спецмашина и 132 рабочих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?