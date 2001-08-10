На Камчатке фитнес-тренера осудили за порнографию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Петропавловск-Камчатский суд признал 57-летнего мужчину виновным в распространении порнографических материалов. По некоторым данным, он работал фитнес-тренером в одном из клубов, сообщает ИА "Кам 24".

В пресс-службе суда уточнили, что горожанин пользовался социальной сетью "ВКонтакте", где был зарегистрирован как "Сергей Иванов". Мужчина создал группу "Семейный Интим", в которой выложил десять фотоизображений. Уголовное дело расследовалось по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием сети Интернет).

"Подсудимый С. свою вину в совершённом преступлении признал частично, заявив в судебном заседании, что производил фотографирование только своих знакомых и себя. Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд пришёл к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах полностью доказана", - рассказали в суде.

В итоге мужчину наказали двумя годами лишения свободы условно с испытательным сроком 1 (один) год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.