Качество уборки дворов проверили в Томаринском городском округе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий провели во дворах по улице Крупской города Томари, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В состав комиссии вошли специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области с участием координатора серебряных волонтеров ЖКХ, члена Общественной палаты Алёны Силачёвой, а также представители администрации муниципального образования.

Ответственность за соблюдение порядка на проверяемом участке несет муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство".

- Мониторинг соблюдения стандарта позволяет зафиксировать нарушения и оперативно устранить замечания, если таковые имеются. Содержать в чистоте придомовую территорию - обязанность каждой управляющей компании, а наша задача - увидеть, как эти обязанности выполняются, - отметила референт отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Оксана Галашина.

Так, специалисты проверили отсутствие мусора в урнах и на контейнерных площадках, оценили состояние входной группы, пешеходной зоны и детской площадки. В целом было отмечено хорошее качество уборки, нарушений критериев стандарта выявлено не было.

- Такой механизм работы очень эффективен, так как помогает налаживать взаимодействие между собственниками жилья и поставщиками услуг в сфере ЖКХ, - подчеркнула Алена Силачева.

В ближайшее время мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий планируется провести в Долинском городском округе. В июне специалисты проверят качество уборки во дворах Холмского и Ногликского районов.