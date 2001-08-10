Молодежь Дальнего Востока обменивается опытом на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сегодня стартовал двухдневный семинар глав советов региональных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Делегации из всех субъектов Дальнего Востока обсудят лучшие практики привлечения молодежи к развитию страны и обменяются опытом работы с подрастающим поколением, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В семинаре принимают участие школьники, представители молодежных движений, советники директоров школ, наставники различного уровня и общественные активисты, которые поддерживают и развивают проекты «Движения Первых» в своих регионах.

– Мы активно включились в создание регионального отделения «Движения Первых»: сформировали команду, обеспечили необходимую материально-техническую базу, определили приоритетные направления развития. Уверен, что «Первые» должны стать связующей нитью системы патриотического воспитания в стране. Рассчитываю, что за время форума вы не только обменяетесь идеями, разработаете новые форматы, но и поймете, почему будущее лучше связывать с островами. И сами захотите стать частью нашей большой и дружной команды сахалинцев. Желаю каждому получить максимум результата за два дня работы, – поприветствовал гостей Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что помощь молодому поколению неразрывно связана с социально-экономическим развитием Сахалина и Курил, ведь именно сегодняшние школьники и студенты завтра станут движущей силой, которая будет развивать различные сферы. Валерий Лимаренко коротко рассказал о привлечении и подготовке кадров для региона, а также реализации программ в бюджетной сфере. Для этого используется в том числе проект «Навигатор карьеры». На ресурсе формируются базы данных потенциальных трудовых ресурсов и рабочих мест, в том числе в рамках будущих инвестпроектов. Еще один проект поддержки молодежи – федеральная программа, инициированная Президентом России Владимиром Путиным «Зарабатываем вместе» – это механизм долгосрочных инвестиций в карьеру молодого специалиста путем его обучения или переобучения для занятости в востребованных сферах труда.

– У Сахалина огромная вовлеченность в инициативы «Движения Первых». Наша первая и самая важная задача на этой сессии – познакомиться и понять друг друга, выстроить плодотворный механизм взаимодействия. Кроме того, мы обсудим с советниками по воспитанию, как объединить усилия на уровне субъектов и каждой отдельно взятой школы, – отметил советник председателя правления общероссийского движения детей и молодежи по региональному взаимодействию Максим Гулин.

В первый день работы гости со всего Дальнего Востока ознакомятся в Южно-Сахалинске с презентацией федеральных проектов «Движения Первых», а также заслушают выступления председателей региональных отделений. На круглом столе будет обсуждаться выполнение поручений Президента России по поддержке общественных движений детей и молодежи. Также активистов «Движения Первых» ждет проектная сессия, где им предстоит разработать рекомендации по работе с целевыми аудиториями разного формата.

– Я работаю наставником в средней школе, наша задача – быть не просто звеном между педагогами и ребятами, но и по сути стать товарищем для подростков, объединять их и делать командой. У коллег из «Движения Первых» большой опыт в работе с молодежью, думаю, и нам будет что почерпнуть, и мы готовы поделиться своими идеями при работе с детьми, – рассказала педагог из Корсакова.

19 мая на Сахалине стартует фестиваль «Движение Первых». Регион станет одной из его пяти федеральных площадок. В программе фестиваля заявлены такие направления, как наука и технологии, спорт, волонтерство, культура, предпринимательство, историческая память и ряд других. Ключевым событием станет «Праздник Первых». Он состоится 1 июня, в Международный день защиты детей, в городском парке культуры и отдыха Южно-Сахалинска. Там откроют более 20 площадок, которые по расчетам организаторов посетят более 10 тысяч человек.

Отметим, сегодня в сахалинском отделении «Движения Первых» состоит около 1500 человек. На островах работают около 60 первичных ячеек всероссийского движения, в том числе 20 – в школах.