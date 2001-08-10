Военнослужащие на Сахалине провели тренировку по обнаружению средств воздушного нападения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими радиотехнического полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялась тренировка по обнаружению средств воздушного нападения условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

С помощью современных радиолокационных станций и комплексов автоматизации специалисты отработали задачи по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, нарушивших границы воздушного пространства.

Кроме этого, военнослужащие выполнили идентификацию воздушных целей и передали данные о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-400 «Триумф».

Радиотехнический полк армии ВВС и ПВО ВВО на Сахалине оснащён современными станциями, которые позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. В свою очередь это позволяет мгновенно передать информацию о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений на пункты управления. Тренировка носила плановый характер.