Более 100 предпринимателей Южно-Сахалинска в прошлом году получили субсидии на развитие бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице реализуется ряд действенных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе муниципалитет предоставляет субсидии на компенсацию затрат на модернизацию основных фондов, приобретение оборудования, лизинговое оборудование, переобучение сотрудников и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, одним из получателей субсидии на открытие собственного дела стал индивидуальный предприниматель Андрей Потысьев. Он вместе с женой Олесей Стремецкой в ноябре 2022 года открыли продовольственный магазин «Червонец» в Березняках.
- Идея зародилась достаточно давно. Сегодня Березняки - активно развивающийся населенный пункт, с каждым годом количество жителей растет — под жилищное строительство осваиваются земельные участки. Дополнительная торговая точка здесь просто необходима. И в какой-то момент мы решились - вложили свои сбережения и очень помогла субсидия, благодаря которой нам удалось закупить необходимое оборудование. Для начинающих бизнесменов такая помощь от администрации города очень весома и важна именно на старте, - поделилась Олеся Стремецкая.
Магазин существует всего полгода и уже успел хорошо себя зарекомендовать - покупатели положительно отзываются о качестве и ассортименте продукции. Кроме того, магазин получил статус «социальный», а это значит, что в нем можно приобрести не менее 26 наименований продуктов по цене, не превышающей 15% от оптовой.
Сегодня в городском округе зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, общественного питания, бытовых услуг.
По информации департамента экономического развития, в прошлом году свыше 100 предпринимателей города воспользовались муниципальной поддержкой. На эти цели было выделено более 57 млн рублей. В этом году объемы финансовой поддержки для южно-сахалинских предпринимателей и самозанятых граждан планируется увеличить.
Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при участии правительства Сахалинской области.
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