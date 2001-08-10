Самолеты на Курильские острова летом станут летать чаще

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В летний период увеличится частота полетов из Южно-Сахалинска в Курильск и Южно-Курильск. Причиной стал растущий спрос на авиабилеты, который фиксируют на сервисах продаж. Чтобы не допустить проблем с поездками жителей Курильских островов в туристический сезон, по поручению губернатора Валерия Лимаренко уже с июня вводятся два дополнительных рейса в неделю на Курильск - по средам и воскресеньям, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В июне еженедельно до Курильска будут выполняться 9 авиарейсов вместо 7, а с июля их число вырастет до 14 - каждый день по два рейса. В соответствии со спросом частоту полетов до Южно-Курильска пока решено сохранить на прежнем уровне - по одному рейсу в день. Вместе с растущей потребностью на этом направлении с июля возможно увеличение количества рейсов с 7 до 10 в неделю.

- Жители Курильских островов должны иметь возможность летать на Сахалин и обратно беспрепятственно. Это принципиальное решение. Будем прорабатывать все возможные варианты с авиакомпанией "Аврора", с учетом возникающей потребности и технической возможности. Если билеты закончились, значит нужно вводить дополнительные рейсы, - отметил Валерий Лимаренко.

Как ранее сообщалось, в 2022 году пассажиропоток между Южно-Сахалинском и популярными у жителей и туристов Курильскими островами обновил исторический рекорд и составил 84,8 тыс. пассажиров. В этом году также прогнозируется повышенный спрос на курильских направлениях.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Спиченко, ведомство постоянно ведет мониторинг пассажиропотока. При необходимости будет оперативно увеличиваться частота как морских, так и авиарейсов на Курильские острова.

Отметим, на морской линии Корсаков-Курилы сегодня курсируют три комфортабельных теплохода "Адмирал Невельской", "Павел Леонов" и "Игорь Фархутдинов". До 12 морских рейсов будет выполняться ежемесячно на Итуруп, до 16 - на Кунашир и до 17 - на Шикотан.

Билеты на теплоходы можно приобрести в офисе продаж и на сайте АО "СахПасФлот", в офисе продаж МК Сахалин Курилы и на сайте партнёра, в мобильном приложении "MaaS билетные решения", на портале rzd.ru, непосредственно на борту т/х "Адмирал Невельской" и т/х "Павел Леонов", а также на сайтах, оказывающих посреднические услуги.

Приобрести авиабилеты можно на сайте "Авроры", а также в агентствах.