Мэр Южно-Сахалинска проверил ход работ по ремонту детского сада "Улыбка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В МАДОУ № 30 "Улыбка", расположенном в планировочном районе Новоалександровск, начались работы по замене кровли и фасада. Сергей Надсадин провел выездное совещание на объекте с участием директора и специалистов департамента образования Южно-Сахалинска, подрядчика и руководства детского сада, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Решение о необходимости ремонта возникло после одной из наших встреч с людьми. И сегодня оно получило свою реализацию. Мы видим, что подрядная организация уже приступила к работам. На этом этапе будет производиться замена фасада, ремонт крыши, крылец, входной группы, - уточнил мэр Сергей Надсадин. - Кроме того, я дал поручение доработать вопросы благоустройства прилегающей территории, принимая во внимание, что покрытие прогулочных площадок для детей должно быть современным и безопасным. Дал задание - подготовить проект, при наличии средств возможно также решим этот вопрос в текущем году.
По итогам совещания мэр Сергей Надсадин поручил приступить к разработке проектно-сметной документации по ремонту инженерных сетей внутри дошкольного учреждения в связи с их значительным сроком эксплуатации и необходимой заменой коммуникаций.
Как рассказал заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Сергей Луковой, в детском саду «Улыбка» ремонт фасада осуществят с использованием навесной системы из керамогранита, замену кровли проведут на двух корпусах здания. В настоящее время подрядчик идет в графике, вопросов к нему не имеется, весь необходимый строительный материал закуплен, рабочий штат укомплектован.
Кроме данного дошкольного учреждения в 2023 году запланирован ремонт кровли, фасада и благоустройство территории детского сада № 35 «Сказка».
Заведующая детского сада Татьяна Пархолуп уточнила, что внутри помещения также пройдет косметический ремонт. Здание готовят к приему малышей — в этом году учреждение впервые проведет набор воспитанников в возрасте от 1,5 лет.
Также в ходе рабочего совещания Сергей Надсадин провел встречу с главой территории Новоалександровск, обратив внимание на состояние соседствующего с детским садом земельного участка. Здесь после вывоза гаражей складируется мусор. Мэр потребовал оперативно привести пустырь в надлежащее состояние, выровнять его и запланировать работы по благоустройству. Профильным службам поручено подготовить проект высадки растений и обустройства клумб, чтобы создать зеленую благоустроенную зону, которая будет радовать жителей рядом расположенных домов.
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