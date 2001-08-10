Сотрудники администрации Южно-Сахалинска прошли обучение бережливым технологиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департаментов внутренней политики, департамента централизованных закупок, департамента контроля в сфере закупок и финансов, департамента по управлению муниципальным имуществом, а также МКУ «Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска» познакомились с инструментами и методами бережливых технологий.
Учебной площадкой стала «Фабрика процессов» регионального центра компетенцией в сфере производительности труда Сахалинской области, где на примере имитации реального производственного процесса участники узнали об оптимизации рабочих процессов.
- Мы проигрываем реальное производство и с помощью этого сотрудники понимают, как операционные показатели влияют на экономические, как увидеть и сократить временные потери, как работать в команде, оптимизировать рабочий процесс и многое другое. В результате участник обучения получает знания в сфере бережливых технологий, - рассказала руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сахалинской области, тренер «Фабрики процессов» Елена Часникова.
Во время обучения специалистам администрации предстояло принять участие в процесса сборки модели изделия. В ходе выполнения заданий сотрудникам было необходимо прийти к качественному улучшению различных производственных показателей.
Как отмечают в Региональном центре компетенций, подобный опыт позволит увидеть производственные потери не только работникам предприятий, но и специалистам других сфер, в том числе управления. Практикум позволяет углубленно познакомиться с инструментами бережливых технологий, а также впоследствии применять полученные навыки в повседневной деятельности.
Отметим, бережливые технологии являются неотъемлемой частью работы практически всех структурных подразделений администрации города. Этот инструмент позволяет снижать временные затраты, повышать эффективность и результативность труда.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?