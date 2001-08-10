Сотрудники администрации Южно-Сахалинска прошли обучение бережливым технологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департаментов внутренней политики, департамента централизованных закупок, департамента контроля в сфере закупок и финансов, департамента по управлению муниципальным имуществом, а также МКУ «Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска» познакомились с инструментами и методами бережливых технологий.

Учебной площадкой стала «Фабрика процессов» регионального центра компетенцией в сфере производительности труда Сахалинской области, где на примере имитации реального производственного процесса участники узнали об оптимизации рабочих процессов.

- Мы проигрываем реальное производство и с помощью этого сотрудники понимают, как операционные показатели влияют на экономические, как увидеть и сократить временные потери, как работать в команде, оптимизировать рабочий процесс и многое другое. В результате участник обучения получает знания в сфере бережливых технологий, - рассказала руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сахалинской области, тренер «Фабрики процессов» Елена Часникова.

Во время обучения специалистам администрации предстояло принять участие в процесса сборки модели изделия. В ходе выполнения заданий сотрудникам было необходимо прийти к качественному улучшению различных производственных показателей.

Как отмечают в Региональном центре компетенций, подобный опыт позволит увидеть производственные потери не только работникам предприятий, но и специалистам других сфер, в том числе управления. Практикум позволяет углубленно познакомиться с инструментами бережливых технологий, а также впоследствии применять полученные навыки в повседневной деятельности.

Отметим, бережливые технологии являются неотъемлемой частью работы практически всех структурных подразделений администрации города. Этот инструмент позволяет снижать временные затраты, повышать эффективность и результативность труда.