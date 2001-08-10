В Сахалинской области приступили к поднятию затонувших судов со дна моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы начались в акватории порта Невельск, а также вблизи сел Озерское Корсаковского района и Зырянское - Холмского. До конца 2024 года должны ликвидировать 52 объекта затонувшего имущества, что позволит устранить негативное влияние брошенных судов на экологическую ситуацию в регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты регионального минтранса и капитаны портов островного региона провели инвентаризацию затонувшего имущества, сформировали перечень объектов, определенных к первоочередному подъему. На сегодня заключены контракты на удаление судов в Корсаковском, Невельском, Холмском и Северо-Курильском районах, до конца года утилизируют 26 судов.

– Работы в Невельске, Озерском и Зырянском ведутся с опережением календарного графика. Параллельно выявляются новые объекты затонувшего имущества, для этого используются беспилотные летательные аппараты, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

В Холмском районе в этом году приступят к подъему траулера «Аскания». Большое судно село на мель у берегов Сахалина 30 лет назад, оно находится в затрудненном для подъема и утилизации местоположении. Длина траулера составляет 107 метров, ширина по ватерлинии – 15 метров, а водоизмещение останков судна – 6,5 тысяч тонн. Поэтому было принято решение утилизировать его в два этапа, работы должны завершиться в следующем году.

– Правильно, что начали избавляться от «кладбища» судов. Ржавые развалины портят эстетический вид наших бухт. И сахалинцы, и туристы смотрят на этот металлолом, – прокомментировала жительница Невельска Надежда Ильина.

Напомним, реализация проекта «Генеральная уборка» инициирована Правительством Российской Федерации в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».