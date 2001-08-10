В Южно-Сахалинске начались работы по благоустройству нового сквера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этим летом ранее пустующая территория северо-западнее пересечения Мира-Пуркаева обретет новый облик — на её месте будет создан сквер. В прошлом году проект общественного пространства стал победителем голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На территории площадью около 3 тысяч квадратных метров появятся пешеходные дорожки, будет выполнено озеленение, здесь установят декоративные качели, скамейки, систему видеонаблюдения и др. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство спортивной площадки.
– В настоящее время выполняем демонтажные работы, после этого приступим к отсыпке территории и укладке кабельных линий. Параллельно идут работы по изготовлению малых архитектурных форм, – рассказал представитель подрядной организации Георгий Лобацкий.
Проект «Формирование комфортной городской среды» уже не первый год находит большой отклик у жителей областного центра. Новые общественные пространства востребованы у горожан и гостей города. Сквер в районе перекрестка Мира-Пуркаева станет еще одним местом отдыха для жителей ближайших микрорайонов.
В этом году жители Южно-Сахалинска также могут выбрать одну из трех территорий — сквер защитников Отечества, сквер Геологов и сквер Восточный. Проект, который получит наибольшее количество голосов, будет реализован в следующем году. Лидер рейтингового голосования на сегодняшний день – сквер защитников Отечества. Свои голоса за него отдали более 9300 жителей областного центра. Всего в голосовании на сегодня приняло участие 14880 горожан.
Напомним, Всероссийское голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Оно проходит на платформе 65. gorodsreda.ru до 31 мая. Внести свой вклад в развитие города и отдать свой голос могут граждане от 14 лет. Необходима авторизация через портал Госуслуги.
Ознакомиться с дизайн-проектами всех трех территорий, а также с инструкцией по голосованию можно на официальном сайте администрации города.
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