Сельскохозяйственная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей островной столицы в предстоящую субботу, 20 мая, приглашают посетить региональную сельскохозяйственную ярмарку «Весна – 2023», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля начнется с 09.00 и продлится до 16.00 на ярмарочной площадке южнее Дома торговли (пр. Мира, 106).

Традиционно фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, сельскохозяйственные и торговые предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса в широком ассортименте представят растениеводческую, рыбную, мясо-молочную, хлебобулочную, кондитерскую, кулинарную продукцию.

Также гости ярмарки смогут приобрести рассаду овощных культур, семена картофеля элитных репродукций, лучших и традиционных сортов, саженцы ягодных кустарников и плодовых деревьев. Кроме этого, можно будет купить молодняк сельскохозяйственных животных и птицы.

Праздничную атмосферу и хорошее настроение создадут творческие коллективы, которые выступят с яркими концертными номерами.

Отметим, пропуск на участие в ярмарке товаропроизводители могут получить в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (пр. Мира, 107, каб. 2).