Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро») принято решение о возрождении студенческих отрядов. В течение двух месяцев более 50 студентов-энергетиков не только получат практические знания, но и смогут заработать и получить реальные перспективы дальнейшего трудоустройства в крупнейшей энергокомпании региона, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Генеральный директор Сергей Иртов и руководители предприятий Сахалинэнерго, представители Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области встретились со студентами-старшекурсниками, которые обучаются энергетическим специальностям в Сахалинском государственном университете, Дальневосточном государственном университете путей сообщения, Сахалинском промышленно-экономическом техникуме и Политехническом колледже.

Будущим профессионалам рассказали об условиях прохождения производственной практики, о перспективах развития Сахалинэнерго, реализации программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК), востребованности профессии энергетика в регионе.

Перед тем как студентов допустят к работе на производстве, в Учебном центре Сахалинэнерго они пройдут двухнедельный курс обучения по электробезопасности, изучат принципы работы с электрооборудованием предприятия.

«Сегодня мы возрождаем традиции формирования студенческих энергетических отрядов. Хочется пожелать всем бойцам успехов и слаженности в коллективах. Уверен, опытные наставники помогут вам эффективно применить на практике те фундаментальные знания, которые вы получаете в учебных заведениях, – приветствовал молодых энергетиков Сергей Иртов.

Отметим, что организация работы стройотрядов проводится в рамках программы Сахалинэнерго по развитию сотрудничества с учебными заведениями региона с целью повышения уровня подготовки выпускников, а также удовлетворения потребности энергокомпании в высококвалифицированных специалистах.