Свыше 400 подъездов привели в порядок на Сахалине и Курилах с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области ведется активная работа по ремонту мест общего пользования. До конца года в островном регионе необходимо привести в порядок 4 тысячи подъездов, на сегодняшний день ремонт завершен в 411 подъездах, из них в 124 - в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

На втором месте по числу отремонтированных подъездов – Корсаковский городской округ. Здесь привели в порядок 54 места общественного пользования из планируемых 259. Следом идет Холмский район, где отремонтировали 53 подъезда из 252. Большой фронт работ также запланирован в Долинском и Углегорском районах. Здесь необходимо привести в надлежащий вид 55 и 35 подъездов. В настоящее время в обоих районах ремонт проведен в 41 подъезде.

– Недавно узнали, что в ближайшее время ремонтные работы начнутся и в нашем подъезде. В первую очередь нужно покрасить стены и заменить почтовые ящики. Уже обговорили с соседями, что хотим, чтобы цвет стен был голубым. Сейчас думаем над декором, – поделились жительница Корсакова Людмила Андреева.

Напомним, оставить заявку на ремонт, можно позвонив на горячую линию ЖКХ по номеру 8(800)3020065 со стационарного или *0065 с мобильного телефона с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00 или обратившись к депутату своего округа.

– Жители островного региона активно включились в работу по подаче заявок на ремонт своих подъездов. На сегодняшний день на горячую линию ЖКХ поступило свыше 120 заявок. В свою очередь мы поддерживаем их инициативы, осуществляем ремонт, а сами жильцы украшают подъезды – разрисовывают стены, размещают картины и растения. В городах региона должно стать больше благоустроенных общественных мест, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Ремонтные работы осуществляются в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.

Кроме того, жители могут увидеть планы по ремонту и контролировать ход работ в своем доме на интерактивной карте в информационной системе ГеоИС в разделе «Текущий ремонт подъездов и входных групп на 2023 год».