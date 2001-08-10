Свыше 400 подъездов привели в порядок на Сахалине и Курилах с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области ведется активная работа по ремонту мест общего пользования. До конца года в островном регионе необходимо привести в порядок 4 тысячи подъездов, на сегодняшний день ремонт завершен в 411 подъездах, из них в 124 - в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
На втором месте по числу отремонтированных подъездов – Корсаковский городской округ. Здесь привели в порядок 54 места общественного пользования из планируемых 259. Следом идет Холмский район, где отремонтировали 53 подъезда из 252. Большой фронт работ также запланирован в Долинском и Углегорском районах. Здесь необходимо привести в надлежащий вид 55 и 35 подъездов. В настоящее время в обоих районах ремонт проведен в 41 подъезде.
– Недавно узнали, что в ближайшее время ремонтные работы начнутся и в нашем подъезде. В первую очередь нужно покрасить стены и заменить почтовые ящики. Уже обговорили с соседями, что хотим, чтобы цвет стен был голубым. Сейчас думаем над декором, – поделились жительница Корсакова Людмила Андреева.
Напомним, оставить заявку на ремонт, можно позвонив на горячую линию ЖКХ по номеру 8(800)3020065 со стационарного или *0065 с мобильного телефона с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00 или обратившись к депутату своего округа.
– Жители островного региона активно включились в работу по подаче заявок на ремонт своих подъездов. На сегодняшний день на горячую линию ЖКХ поступило свыше 120 заявок. В свою очередь мы поддерживаем их инициативы, осуществляем ремонт, а сами жильцы украшают подъезды – разрисовывают стены, размещают картины и растения. В городах региона должно стать больше благоустроенных общественных мест, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Ремонтные работы осуществляются в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.
Кроме того, жители могут увидеть планы по ремонту и контролировать ход работ в своем доме на интерактивной карте в информационной системе ГеоИС в разделе «Текущий ремонт подъездов и входных групп на 2023 год».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?