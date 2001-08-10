Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На пригородных маршрутах в Поронайске ввели дополнительные рейсы.

С 13 мая возобновляется вечерний рейс по субботам на маршруте № 132 «Поронайск-Леонидово». Отправление в субботу из Поронайска в 8-00; 14-00; 17-40, из с. Леонидово – в 9-30; 15-25; 18-20.

С 14 мая вводятся дополнительные рейсы по воскресеньям на маршруте № 133 «Поронайск – Гастелло». Отправление в воскресенье из Поронайска в 9-00 и 18-30, из с. Гастелло – в 9-30 и 19-00.

С 14 мая выполняются дополнительные рейсы по воскресеньям на маршруте № 150 «Поронайск – Малиновка» с заходом в с. Леонидово (отправление из Поронайска в 8-00 и 15-30, из с. Малиновка – в 9-30 и 16-50, из с. Леонидово в 9-50 и 17-20).

Также с 15 мая вводится дополнительный рейс автобуса № 3 «Порт – Новинск» в вечернее время с заездом на железнодорожный вокзал к «дачному поезду». Отправление от железнодорожного вокзала в 18-50 шесть дней в неделю (кроме субботы).