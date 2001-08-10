Более 51 тысячи сахалинцев и курильчан проголосовали за будущие общественные пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведены промежуточные итоги Всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного Президентом Владимиром Путиным. В 11 районах области уже определились проекты-лидеры, которые воплотят в жизнь в следующем году. В остальных 7 муниципалитетах борьба еще продолжается. Окончательные результаты станут известны 31 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Активность проявили жители Южно-Сахалинска, Александровск-Сахалинского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Макаровского, Невельского, Углегорского, Томаринского, Тымовского и Южно-Курильского районов. В этих городских округах уже определились проекты благоустройства, набравшие в два, а в некоторых и в три раза больше голосов, чем их "конкуренты".

- В Макаровском районе из трех общественных пространств наибольшую поддержку получила набережная в райцентре. За нее проголосовали более 1100 человек. Отрыв от скверов на улицах Хабаровской и Милютина - огромный. По промежуточным итогам мы видим высокую активность жителей. Люди уже знают о реализации проекта, видят благоустроенные территории и охотнее принимают участие в голосовании, - подчеркнул первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.

В Анивском районе отрыв по количеству голосов у территорий минимальный: общественное пространство у детского сада "Сказка" в Аниве уступает будущему скверу на улице Советской в Троицком всего на 90 голосов. До конца голосования осталось 17 дней, и ситуация может измениться.

Напомним, что голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на единой онлайн-платформе: 65.gorodsreda.ru. На выбор сахалинцам и курильчанам представлено 41 общественное пространство. В каждом городском округе определено по две-три территории. Процесс выбора объекта устроен максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Это делает голосование прозрачным.

Проголосовать за проекты жителям области помогают волонтеры. Добровольцы используют специальное мобильное приложение, где не остаются персональные данные проголосовавших. Требуется только назвать действующий номер телефона.

По каждому объекту на платформе можно связаться с кураторами территорий. Также работает бесплатная горячая линия: *0065 или 8-800-302-0065.