В Общественном совете Южно-Сахалинска утвердили план работы на текущий год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре к работе приступил обновленный состав Общественного совета, действующий при администрации города Южно-Сахалинска. На заседании были обсуждены текущие вопросы и утвержден основной план мероприятий на год. В собрании Общественного совета также принял участие вице-мэр Дмитрий Хайбриев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Главными направлениями работы общественников по-прежнему остаются развитие ТОСов, рассмотрение нормативно-правовых актов, участие в контрольных мероприятиях совместно с профильными департаментами администрации города, а именно - мониторинг текущего ремонта дорог, дворовых территорий, подъездов, мониторинг цен на социально значимые товары.

- В Общественном совете присутствуют инициативные жители, которые знают, как реализовывать те или иные проекты, и вместе с тем они представляют мнения южносахалинцев. Поэтому необходимо, чтобы Общественный совет активнее вовлекал горожан для реализации инициатив по его благоустройству, созданию комфортной городской среды. Очень важно, чтобы такое взаимодействие было на постоянной основе, - подчеркнул вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Как отметила председатель Общественного совета города Южно-Сахалинска Алена Силачева, горожане могут обращаться по разным вопросам. Члены Совета всегда готовы оказать поддержку в их решении и консультативную помощь.

Также в ходе заседания состоялось голосование об избрании нового представителя Совета. Им стала Василя Хузина. Решение было принято членами Совета путем открытого голосования. Василя Ягъфаровна Хузина на протяжении многих лет участвует в общественной жизни муниципалитета, реализует многие проекты, в том числе патриотической направленности, ведет активную социальную и просветительскую деятельность, занимается возрождением и развитием национального языка, обычаев и традиций. Также является председателем местной национально-культурной автономии татар города Южно-Сахалинска, руководителем татарского ансамбля "Дуслык". В прошлом году Василя Хузина стала победительницей ежегодного конкурса "Женщина года" в номинации "Лидер общественного движения".

Вакантное место появилось в Общественном совете после того, как в марте представитель совета Мария Ульянова была избрана депутатом Городской Думы. В соответствии с положением, было необходимо избрать в основной состав нового члена Общественного совета. Сейчас в него входят 15 человек.

Отметим, Общественный совет Южно-Сахалинска сформирован в 2014 году по инициативе мэра Сергея Надсадина. Целью Совета остается обсуждение наиболее важных направлений развития города, взаимодействие органов местного самоуправления и общественных объединений, согласование действий по важнейшим вопросам экономического и социального развития, общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, и т.д. Члены совета обсуждают, вносят предложения и инициативы, которые могут войти в муниципальные программы.