В Южно-Сахалинске отмечают Международный день семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Международный день семьи, который отмечается сегодня во многих странах мира, в областном центре состоялась торжественная церемония награждения южносахалинцев и праздничный концерт. Семьи горожан были отмечены почетными знаками "Семья, любовь и верность" и приветственными адресами администрации Южно-Сахалинска.

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Цель праздничной даты - обратить внимание общественности на значимость института семьи в современном мире.

- Сегодня здесь присутствуют семейные пары, которые являются образцом мудрости, взаимопонимания, имеющие активную гражданскую и жизненную позицию. Эта дата - еще один повод выразить вам признательность и искреннее восхищение, - подчеркнул в приветственном слове вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. - Во все времена семья была фундаментом для благополучного общества. Ведь именно в ней закладываются качества, которые позволяют человеку быть достойным представителем социума. Крепкая семья, где друг к другу относятся с уважением и берегут любовь, остается местом силы для каждого из нас, наполняет жизнь смыслом, дарит стимул для новых свершений.

В ходе церемонии приветственными адресами администрации Южно-Сахалинска от имени мэра города Сергея Надсадина были отмечены следующие семейные пары: Санграевы Анна и Сергей, Желтовы Ольга и Алексей, Булгадарян Ольга и Армен, Макарьевы Инна и Сергей, Хода Галина и Иван, Русаковы Наталья и Евгений, Богомоловы Екатерина и Александр, Беркманас Евгения и Сергей, Сорокоумовы Юрий и Марина, Ковач Татьяна и Петров Антон.

- Самое главное для семьи - это любовь, доверие, взаимопонимание и взаимовыручка. Я своим детям всегда советую с добротой относиться к другим людям. Прежде чем что-то сказать или сделать - поставить себя на место другого человека и оценить может ли это как-то обидеть, - поделилась секретом семейного счастья военнослужащая Управления Росгвардии по Сахалинской области Ольга Булгадарян. Супруги Булгадарян в браке уже 28 лет, воспитывают двоих детей. Среди семейных хобби - собственный огород и автомобильные путешествия по Сахалину.

В церемонии награждения также приняли участие управляющий делами администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов и настоятель храма Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач, которые отметили важность института семьи и укрепления семейных ценностей. Организаторами мероприятия выступили департамент социальной политики и департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска совместно с подведомственными учреждениями. Для гостей церемонии был приготовлен творческий подарок с музыкальными и танцевальными номерами от коллективов города.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, особым символом признания для семейных пар является Почетный знак Сахалинской области "Семья, любовь и верность". Им награждаются супруги, постоянно проживающие на территории области не менее 15 лет и состоящие в браке 50 и более лет, внесшие вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и достойно воспитавшие не менее двоих детей. Таким знаком сегодня были отмечены 5 пар: Голубевы Виктор и Евгения, Изотовы Виктор и Наталья, Мельниченко Николай и Валентина, Размашкины Анатолий и Надежда, Шаройко Николай и Татьяна.

Отметим, поддержка семьи, детства и материнства - является одним из приоритетов работы администрации областного центра. В Южно-Сахалинске действует муниципальная программа, в рамках которой реализуются 26 мер дополнительной поддержки для семей, в том числе имеющих детей.