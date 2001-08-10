Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" в 12-й раз пройдёт в России 27 мая. Тема акции в текущем году - "Читаем вместе". За десятилетнюю историю "Библионочь" выросла в традиционное событие для подавляющего большинства организаций, связанных с книгой и чтением, и в первую очередь для российских библиотек, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В этот день в библиотеках страны проходит множество мероприятий, объединяющих любителей книги и чтения, - это публичные лекции, встречи с творческими людьми, поэтические вечера, мастер-классы, презентации книг.

По традиции все сахалинские библиотеки присоединятся к акции и представят свои разнообразные программы для всех возрастных категорий и на любой вкус.

Впервые программа тематических мероприятий главной островной библиотеки включает в себя более 40 площадок, в том числе ориентированные на держателей "Пушкинской карты".

Гостям вечера будут предложены мастер-классы по линогравюре и изготовлению традиционной русской куклы на щепке, книжных закладок и миниатюрной книги и другие. Также посетителей ждут квесты, интеллект-игры и экскурсии по библиотеке и ночному городу. Любителям театра покажут три постановки от театральных студий "Зазеркалье" и "Счастливый случай". Все желающие смогут украсить себя неповторимыми рисунками мехенди, побеседовать с психологом, почитать стихи в темноте, познакомиться с книжными выставками, и стать участником научного шоу профессора Открывашкина. Для юных читателей будут организованы интерактивные зоны с пазлами, мелками и красками. Держатели "Пушкинской карты" смогут почувствовать себя настоящими творцами. Им предложат создать акварельную иллюстрацию к произведению, а также попробовать себя в роли диктора и озвучить сказку. Кроме прочего, в программу "Библионочи" включены три концерта: классические произведения, бардовская пеня и выступление кавер-группы Bulletband. А завершится ночь ярким огненным шоу.

Увлекательную и разнообразную программу для юных читателей и их родителей подготовила Сахалинская областная детская библиотека. В Год педагога и наставника специалисты библиотеки вместе с партнёрами задумали открыть "Книжную академию разнообразных наук" и "Магистратуру для родителей". Для гостей будут работать 16 факультетов с мастер-классами, громкими чтениями с использованием VR-очков, вернисажем творческих работ, игротекой, квестами и другими площадками.

В Сахалинской библиотеке для слепых 27 мая начнется "Путешествие в страну невыученных уроков", пройдет игровая программа "Собери рюкзак в школу", а также встреча с ученым секретарем ММК "Победа" Еленой Савельевой.

Насыщенную тематическую программу подготовили и муниципальные библиотеки островного региона. Читателей всех 18 районов области ожидают мастер-классы, квесты, викторины, литературные посиделки, экскурсии и книжные приключения. К примеру, В Мгачинской модельной сельской библиотеке-филиале Александровск-Сахалинской ЦБС откроется библиокафе, а в Центральной библиотеке имени П.Н. Ромахина Анивского района пройдет квартирник "В кругу друзей". Не менее насыщенная программа ожидает читателей Долинской, Макаровской, Охинской и Поронайской ЦБС. Для них запланированы путешествие по школьной вселенной "Мы все учились здесь когда-то", литературно-музыкальный салон "Свидание с книгой", калейдоскоп "Чудеса школьного портфеля", костюмированное шоу литературных героев и "Пиратская" вечеринка.

Разгадать загадки книжных лабиринтов предлагает библиотека в селе Рейдово Курильской ЦБС. Познавательно-игровой программой порадуют гостей и жителей библиотеки Корскаковского, Невельского, Северо - и Южно-Курильского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Тымовского, Холмского районов, а также учреждения Южно-Сахалинской ЦБС. Среди самых ярких мероприятий тематический вечер "Библиосумерки "Академия нескучных наук", "Магия книги и хорошего настроения", "Большая перемена", "Книгосветное путешествие", "Ночное рандеву на бульваре книг" и другое.

Подробные программы "Библионочи" будут размещены на сайтах ЦБС.

Программа акции СахОУНБ размещена на сайте учреждения.

Начало акции в СахОУНБ в 18:00. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-02.