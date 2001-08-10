На Камчатке туристка застряла в болоте, залюбовавшись цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке одной из туристок, отправившейся к местам цветения редких цветов, понадобилась помощь - женщина застряла в болоте, сообщает ТК "41 Регион", ссылаясь на один из туристических телеграм-каналов в регионе.

На опубликованных в социальной сети кадрах запечатлено, как женщина в попытках полюбоваться лизихитонами по пояс провалилась в тягучую грязь. Чтобы вызволить любопытного туриста, понадобилась помощь двух мужчин. За руки они освободили экскурсанта из "грязевого плена". Сделать это получилось не с первого раза: несмотря на то, что мужчины были в высоких резиновых сапогах, сначала спасательная операция обернулась провалом - вся компания упала в болото.

"Вот чем может обернуться поход на поиск цветущих лизихитонов на Камчатке. Они растут на заболоченных участках, в поймах рек и ручьев, в сырых ольшаниках в основном в Усть-Большерецком районе", - добавил автор видео.

Лизихитон камчатский - многолетнее травянистое растение. Благодаря красивым цветкам, напоминающим изящные каллы, места цветения лизихитонов пользуются большой популярностью у туристов. Такая экскурсия в среднем стоит на Камчатке от 2500 до 4000 рублей.