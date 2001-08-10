На Камчатке туристка застряла в болоте, залюбовавшись цветами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке одной из туристок, отправившейся к местам цветения редких цветов, понадобилась помощь - женщина застряла в болоте, сообщает ТК "41 Регион", ссылаясь на один из туристических телеграм-каналов в регионе.
На опубликованных в социальной сети кадрах запечатлено, как женщина в попытках полюбоваться лизихитонами по пояс провалилась в тягучую грязь. Чтобы вызволить любопытного туриста, понадобилась помощь двух мужчин. За руки они освободили экскурсанта из "грязевого плена". Сделать это получилось не с первого раза: несмотря на то, что мужчины были в высоких резиновых сапогах, сначала спасательная операция обернулась провалом - вся компания упала в болото.
"Вот чем может обернуться поход на поиск цветущих лизихитонов на Камчатке. Они растут на заболоченных участках, в поймах рек и ручьев, в сырых ольшаниках в основном в Усть-Большерецком районе", - добавил автор видео.
Лизихитон камчатский - многолетнее травянистое растение. Благодаря красивым цветкам, напоминающим изящные каллы, места цветения лизихитонов пользуются большой популярностью у туристов. Такая экскурсия в среднем стоит на Камчатке от 2500 до 4000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?