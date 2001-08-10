Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске продолжают искать человека на должность замдиректора департамента дорожного хозяйства
14:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Синегорска приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 16 мая, для жителей Синегорска пройдёт личный приём граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Коммунистическая, 16. Начало - в 16.00.

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