Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С мая по сентябрь нынешнего года органами местного самоуправления, а также различными ведомствами, предприятиями и организациями будут проводиться социально значимые мероприятия различных форматов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия будут ориентированы на продвижение в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, сохранение семейного окружения детей, преодоление социальной изоляции детей-инвалидов и их семей, патриотическое воспитание детей, привлечение некоммерческих организаций к работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказание помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, а также детям и семьям с детьми, проживающими на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Цель конкурса - создание условий для формирования на территории муниципальных образований среды дружественной детям, обеспечения благополучия каждого ребенка, независимо от жизненных обстоятельств.

Номинации 2023 года: "В фокусе - семья", "Семья - основа счастья", "Мир без границ", "Мы помним!", "Правильные решения", "Шаг навстречу", "От сердца к сердцу".

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте всероссийского конкурса. Консультации по участию в конкурсе на территории Южно-Сахалинска можно получить в отделе опеки и попечительства департамента образования по телефону: 312-691 доб. 13.