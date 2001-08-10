Южносахалинцев приглашают присоединиться к конкурсу "Города для детей. 2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С мая по сентябрь нынешнего года органами местного самоуправления, а также различными ведомствами, предприятиями и организациями будут проводиться социально значимые мероприятия различных форматов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятия будут ориентированы на продвижение в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, сохранение семейного окружения детей, преодоление социальной изоляции детей-инвалидов и их семей, патриотическое воспитание детей, привлечение некоммерческих организаций к работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказание помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, а также детям и семьям с детьми, проживающими на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Цель конкурса - создание условий для формирования на территории муниципальных образований среды дружественной детям, обеспечения благополучия каждого ребенка, независимо от жизненных обстоятельств.
Номинации 2023 года: "В фокусе - семья", "Семья - основа счастья", "Мир без границ", "Мы помним!", "Правильные решения", "Шаг навстречу", "От сердца к сердцу".
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте всероссийского конкурса. Консультации по участию в конкурсе на территории Южно-Сахалинска можно получить в отделе опеки и попечительства департамента образования по телефону: 312-691 доб. 13.
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